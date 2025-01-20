Gözler yılın ilk toplantısında! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk toplantısı için geri sayıma geçildi. Hatırlanacağı üzere Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirilmesine karar vermişti. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 Ocak Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi...
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Ocak ayı Merkez Bankası toplantısı için bekleyiş başladı. Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının ardından Ocak ayı faiz kararı belli olacak. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur?" İşte Merkez Bankası faiz kararına ilişkin tüm detaylar...
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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası faiz toplantısı 23 Ocak 2025 Perşembe günü yapılacak.
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TCMB FAİZ BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI!
AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 45 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor.
Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den yüzde 47,50'ye düşürülmüştü.
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TCMB SON FAİZ KARARI NE OLDU?
PPK, en son Aralık faiz kararını açıkladı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’den yüzde 47,5’e indirilmesine karar verildi.
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MERKEZ BANKASI 2025 TOPLANTI TAKVİMİ
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