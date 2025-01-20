Ocak ayı Merkez Bankası toplantısı için bekleyiş başladı. Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının ardından Ocak ayı faiz kararı belli olacak. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur?" İşte Merkez Bankası faiz kararına ilişkin tüm detaylar...