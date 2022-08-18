TCMB'nin faiz kararı öncesinde dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında. Toplantı öncesinde dolar güne 17.94 TL seviyelerinden başladı.

Ekonomistler PPK toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 26-27 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı.Tutanaklarda, enflasyonun düştüğüne dair hiçbir kanıt olmadığı ve enflasyon "önemli ölçüde" düşene kadar faiz artırımına devam edileceği belirtildi.