TCMB New York'ta Yatırımcı Günü düzenleyecek
Merkez Bankası (TCMB), Yatırımcı Günlerinin ilkinin, 11 Ocak 2024 tarihinde New York'ta gerçekleştirileceğini açıkladı
Giriş: 13.11.2023 - 08:07 Güncelleme: 13.11.2023 - 08:07
TCMB Yatırımcı Günleri düzenleyeceğini açıkladı. TCMB'den yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:
"Yatırımcı Günlerinin ilki, 11 Ocak 2024 tarihinde New York’ta gerçekleştirilecektir.
Bu kapsamda, enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumlar yapılarak, teknik sorular yanıtlanacaktır.
Katılıma dair ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır."