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        Haberler Ekonomi Para TCMB New York'ta Yatırımcı Günü düzenleyecek - Para Haberleri

        TCMB New York'ta Yatırımcı Günü düzenleyecek

        Merkez Bankası (TCMB), Yatırımcı Günlerinin ilkinin, 11 Ocak 2024 tarihinde New York'ta gerçekleştirileceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 08:07 Güncelleme: 13.11.2023 - 08:07
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        New York'ta Yatırımcı Günü düzenlenecek
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        TCMB Yatırımcı Günleri düzenleyeceğini açıkladı. TCMB'den yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

        "Yatırımcı Günlerinin ilki, 11 Ocak 2024 tarihinde New York’ta gerçekleştirilecektir.

        Bu kapsamda, enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumlar yapılarak, teknik sorular yanıtlanacaktır.

        Katılıma dair ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır."

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