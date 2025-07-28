TCMB: Maliyet artışları düşüş eğiliminde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan Kayseri'de “Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm” başlıklı bir sunum yaptı.

Karahan sunumunda maliyet artışlarının düşüş eğiliminde olduğunu belirtirken, "Dezenflasyon kesintisiz şekilde devam ediyor" dedi.

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Karahan, reel sektörle güçlü bir iletişime sahip olduklarını dile getirdi.

Sunumda yapılan değerlendirmede, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecek. Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacak.

Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecek.

Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecek.

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkilişekilde kullanılacak" İfadeleri kullanıldı.