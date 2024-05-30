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        Haberler Ekonomi Para TCMB, KKM stok bakiyelerini yayımlayacak - Para Haberleri

        TCMB, KKM stok bakiyelerini yayımlayacak

        Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleri aylık olarak yayımlanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 15:06 Güncelleme: 30.05.2024 - 15:06
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        TCMB, KKM stok bakiyelerini yayımlayacak
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan duyuruya göre, nisan ayı verileri yarın açıklanacak. Söz konusu veriler, yarın saat 14.30'da Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden "Aylık Para ve Banka İstatistikleri" başlığı altında "Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları" alt başlığı ile yayımlanacak.

        "DDKKM-Gerçek Kişiler", "DDKKM-Tüzel Kişiler", "DDKKM-Toplam" ve "TL KKM" bakiyeleri, ayrı seriler olarak gösterilecek. DDKKM bakiyeleri, dönüşüme konu döviz/altın cinsinden orijinal stok bakiyelerin milyar ABD doları karşılığı olarak; TL KKM bakiyeleri ise milyar TL cinsinden izlenecek.

        Ayrıntılı veri ve bilgilere "Aylık Para ve Banka İstatistikleri" sayfasından erişilebilecek.

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