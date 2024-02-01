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        Haberler Ekonomi Para TCMB ile İspanya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı - Para Haberleri

        TCMB ile İspanya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile İspanya Merkez Bankası arasında, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 15:20 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:20
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        İspanya Merkez Bankası ile mutabakat zaptı imzalandı
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        TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, İspanya Merkez Bankası ile mutabakat zaptı imzalamak üzere İspanya'ya günübirlik ziyarette bulundu.

        Mutabakat zaptına ilişkin TCMB'nin sitesinde yer alan duyuruya göre, TCMB Başkanı Erkan ile İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos tarafından İspanya'nın Madrid kentinde mutabakat zaptına imza atıldı.

        Söz konusu anlaşma kapsamında, 2 ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

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