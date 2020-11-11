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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 9 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

İhaleye, 35 milyar 720 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 14,93, 14,96 ve 15,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz sırasıyla yüzde 16,00, 16,04 ve 16,08 seviyesinde gerçekleşti.