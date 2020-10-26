AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 23 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar lira verdi. İhaleye, 27 milyar 450 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 14,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 15,80 seviyesinde gerçekleşti.