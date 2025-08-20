TCMB TEMMUZ AYI FİYAT GELİŞMELERİ RAPORUNU YAYINLADI

TCMB, Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, yıllık enflasyon tüm ana gruplarda geriledi. Aylık bazda, enerji ile hizmet grupları fiyat artışlarıyla öne çıkarken, gıda fiyatlarındaki olumlu seyir sürdü. Gıda fiyatları, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüşün işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış ile dengelenmesi sonucu yatay seyretti.

Öte yandan, bu dönemde ana gruplar arasında en yüksek fiyat artışı enerji grubunda kaydedildi. Bu gelişmede, doğal gaz tüketici tarifesinde yapılan artış, akaryakıt ve tüp gazdaki maktu vergi güncellemesi ile akaryakıt kaynaklı geçen aydan sarkan etkiler belirleyici oldu.

Hizmet grubunda aylık enflasyon yükselirken, bu dönemde zamana bağlı fiyat belirleme eğilimi güçlü olan haberleşme, sağlık ve kira alt kalemleri öne çıktı.

Temel mal fiyat artışı temmuz ayında bir miktar yavaşlarken, giyim ve ayakkabı alt grubundaki zayıf seyir bu gelişmede önemli rol oynadı.

Üretici fiyatları bu dönemde yüzde 1,73 artış kaydederken, yıllık üretici enflasyonu 0,26 puan azalışla yüzde 24,19’a geriledi.

Bu görünüm altında, aylık enflasyonun ana eğilimi temmuz ayına özgü unsurlarla geçici olarak yükselirken, üç aylık ortalamalar bazında kademeli yavaşlamanın sürdüğü izlendi.