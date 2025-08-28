Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TCMB faiz kararı Eylül 2025 ne zaman belli olacak, PPK toplantısı ne zaman, Banka bu ay faiz indirimine gider mi, beklenti ne yönde?

        TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirimine gider mi?

        Türkiye Cumhutiyet Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Eylül ayında yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde TCMB Başkanı Fatih Karahan, Haziran 2024'te başlayan dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz." dedi. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 10:38 Güncelleme: 28.08.2025 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Merkez Bankası faiz kararı piyasaların odağında olmaya devam ediyor. Eylül ayında yapılacak toplantıda belirlenecek faiz kararı öncesinde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Ağustos ayı itibarıyla 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin hanehalkı için yüzde 54,1'e, piyasa katılımcıları için yüzde 22,8'e ve reel sektör için de yüzde 37,7'ye gerilediğini ifade etti. Peki, Merkez Bankası Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, son gelişmeler...

        • 2

          2025 TEMMUZ MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

          TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar verdiği bildirildi. Kurulun ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdiği kaydedildi.

        • 3

          2025 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 11 Eylül 2025 Perşembe günü yapacak ve faiz kararı saat 14.00'de açıklanacak.

        • 4

          MERKEZ BANKASI 2026-2027 ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?

          TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nun tanıtımını gerçekleştirdi. İkinci raporda 2025 için enflasyon tahmini yüzde 24, 2026 sonu için yüzde 12, 2027 sonu için ise yüzde 8 olarak açıklanmıştı.

          Bugün ise Karahan "Önceki raporlarda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24 değerini, 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon ara hedeflerimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik" açıklamasında bulundu.

        • 5

          TCMB SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ ANKETİNİ YAYINLADI

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

          Buna göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8, reel sektör için 1,3 puan düşerek yüzde 37,7 ve hane halkı için 0,4 puan gerileyerek yüzde 54,1 oldu.

          Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hane halkı oranı, geçen aya göre 1 puan artışla yüzde 27,6 olarak kayıtlara geçti.

        • 6

          "ENFLASYONUN YIL SONUNDA TAHMİN ARALIĞIMIZIN İÇİNDE KALMASINI BEKLİYORUZ"

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" toplantıları kapsamında Ankara Sanayi Odasının (ASO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda konuk olarak sunum gerçekleştirdi.

          Sunumunda, enflasyon konusunda şokların dezenflasyon sürecini bozmasını engellediklerine atıfta bulunan Karahan, "Haziran 2024'te başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz." dedi.

          Ekonomideki büyüme devam ederken sektörel dönüşümün de görüldüğüne dikkati çeken Karahan, fiyat istikrarının kalıcı ve genele yayılan refah artışı sağlayacağını belirtti.

          Karahan, toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacaklarının altını çizdi.

          Fiyat istikrarının, yatırım ve üretim ortamını iyileştirdiğine işaret eden Karahan, finansal piyasalardaki oynaklıklara karşın dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini söyledi.

          Karahan, enflasyonda düşüşün genele yayılarak devam ettiğini ifade ederek, kira ve eğitim kalemleri hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini aktardı.

          Temmuz ayında aylık enflasyon geçici olarak yükseldiğini belirten Karahan, talepteki dengelenmenin enflasyondaki düşüşe katkı verdiğini anlattı. Bu doğrultuda tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin de gerileme eğilimine girdiğini söyleyen Karahan, ağustos ayı itibarıyla 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin hanehalkı için yüzde 54,1'e, piyasa katılımcıları için yüzde 22,8'e ve reel sektör için de yüzde 37,7'ye gerilediğini anımsattı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor
        Özel için soruşturma başlatıldı
        Özel için soruşturma başlatıldı
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        İşte Solskjaer'in Lausanne 11'i!
        İşte Solskjaer'in Lausanne 11'i!
        Milei'nin seçim konvoyuna taşlı saldırı
        Milei'nin seçim konvoyuna taşlı saldırı
        "Savaştan kaçan general!"
        "Savaştan kaçan general!"
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        "Güçlü olan taraf kazandı!"
        "Güçlü olan taraf kazandı!"
        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hasretini bitiremedi!
        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hasretini bitiremedi!
        "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ni hak etmedi"
        "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ni hak etmedi"
        21 yıl sonra karşılaştılar
        21 yıl sonra karşılaştılar
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        Avrupa'da Gazze istifaları
        Avrupa'da Gazze istifaları
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Genç kadının ölümünde "yanlış ameliyat" iddiası
        Genç kadının ölümünde "yanlış ameliyat" iddiası
        Gündüz vakti çocuk kaçırma girişimi!
        Gündüz vakti çocuk kaçırma girişimi!
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Habertürk Anasayfa