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TCMB döviz kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

19.08.2021 - 16:55 | Güncelleme: ABONE OL
TCMB döviz kurları
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 8.5111 8.5264 8.5051 8.5392
1 AVUSTRALYA DOLARI 6.0863 6.1260 6.0583 6.1628
1 DANİMARKA KRONU 1.3357 1.3423 1.3348 1.3454
1 EURO 9.9491 9.9670 9.9422 9.9820
1 İNGİLİZ STERLİNİ 11.6324 11.6931 11.6243 11.7106
1 İSVİÇRE FRANGI 9.2630 9.3224 9.2491 9.3364
1 İSVEÇ KRONU 0.96580 0.97580 0.96513 0.97805
1 KANADA DOLARI 6.6712 6.7013 6.6466 6.7268
1 KUVEYT DİNARI 28.1067 28.4745 27.6851 28.9016
1 NORVEÇ KRONU 0.94496 0.95131 0.94430 0.95350
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 2.2694 2.2735 2.2524 2.2905
100 JAPON YENİ 7.7395 7.7908 7.7109 7.8204
1 BULGAR LEVASI 5.0584 5.1246
1 RUMEN LEYİ 2.0076 2.0339
1 RUS RUBLESİ 0.11419 0.11568
100 İRAN RİYALİ 0.02015 0.02041
1 ÇİN YUANI 1.3035 1.3206
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.05151 0.05219
1 KATAR RİYALİ 2.2898 2.3198
ÇAPRAZ KURLAR
Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi
1 ABD DOLARI 1.3951 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 6.3620 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0.9167 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 8.7750 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 109.71 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.2741 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 8.9848 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 1.1690 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3691 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.3210 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI 1.6731 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI 4.2157 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI 74.12 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ
1 ABD DOLARI 6.4927 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI 164.30 PAKİSTAN RUPİSİ
1 ABD DOLARI 3.6961 KATAR RİYALİ
BİLGİ İÇİN
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.41741 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 12.0746 TÜRK LİRASI

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