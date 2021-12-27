Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Ocak 2022 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 101 milyar 999 milyon 999 bin 972 lira verdi.

İhaleye 236 milyar 490 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 14 olurken, bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.