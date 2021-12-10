Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 90 milyar 999 milyon 999 bin 975 lira verdi.

İhaleye 257 milyar 350 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.