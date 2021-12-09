TCMB'den yeni repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 37 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi.

İhaleye 101 milyar 60 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.