Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 75 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi.

İhaleye 181 milyar 295 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.