Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 49 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.

İhaleye 127 milyar 730 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 18 olurken, bileşik faiz ise yüzde 19,68 seviyesinde gerçekleşti.