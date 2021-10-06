Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 57 milyar 999 milyon 999 bin 969 lira verdi.

İhaleye 158 milyar 355 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 18 olurken, bileşik faiz ise yüzde 19,68 seviyesinde gerçekleşti.