DHA

Merkez Bankası'nın (TCMB) geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, yüzde 13.29'a yükseldi. TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 17 Kasım vadeli repo ihalesine 37.39 milyar lira teklif geldi.

TCMB'nin Pazartesi günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, yüzde 13.27 düzeyindeydi. TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 16 Kasım vadeli repo ihalesine 40.65 milyar lira teklif geldi. Pazartesi günü itibarıyla 13 baz puan yükselerek yüzde 12.39'a çıkan ortalama fonlama maliyeti Temmuz ortasında yüzde 7.4'ün altındaydı.

TCMB geçen hafta başında lira cinsi zorunlu karşılıklara (ZK) ödenen faizleri 200 baz puan artırırken, döviz cinsi zorunlu karşılıklarda komisyonu yarıya düşürdü. Buna göre, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizler 16 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde 5.0'ten yüzde 7.0'ye yükseltildi.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı Perşembe günü açıklanacak. Yapılan anketlerin sonuçlarına göre, geçen ay politika faizini 200 bazpuan artışla yüzde 10.25 düzeyine yükselten TCMB'nin, bu hafta faizi 100 ile 200 bazpuan dolayında artırması bekleniyor.