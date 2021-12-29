TCMB'den TL uzlaşmalı döviz ihalesi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son ekonomi modelindeki aksiyon adımlarından biri olan TL uzlaşmalı vadeli döviz ihalelerinin ilkini açtı.

Banka, 1 ve 3 ay vadeli 100'er milyon dolarlık ihaleye çıktı. 1 ay vadeli ihaleye 74 milyon dolar teklif gelirken, ortalama fiyat 12,74 seviyesinde oldu. 3 ay vadeli ihaleye ise 115 milyon dolar teklif gerçekleşti. Bu ihalede ortalama fiyat 13,22 olarak kaydedildi.

TCMB 21 Aralık'ta ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceğini bildirmişti.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli Döviz satışı yapılacağı belirtilmişti.