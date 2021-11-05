Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 79 milyar 999 milyon 999 bin 969 lira verdi.

İhaleye 204 milyar 510 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 16 olurken, bileşik faiz ise yüzde 17,32 seviyesinde gerçekleşti.