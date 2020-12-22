Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 55 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.

İhaleye 118 milyar 750 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.