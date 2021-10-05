Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 48 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira verdi.

İhaleye 130 milyar 230 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 18 olurken, bileşik faiz ise yüzde 19,68 seviyesinde gerçekleşti.