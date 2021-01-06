Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Ocak 2021 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 29 milyar 999 milyon 999 bin 995 lira verdi.

İhaleye 51 milyar 400 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.