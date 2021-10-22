AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Ekim ve 5 Kasım vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 19 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira ve 69 milyar 999 milyon 999 bin 960 lira verdi.

İhalelere 276 milyar 410 milyon liralık teklif geldi.

İhalelerde basit faiz yüzde 16 olurken, bileşik faiz ise 27 Ekim vadelide yüzde 17,33 ve 5 Kasım vadelide yüzde 17,29 seviyesinde gerçekleşti.