Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 60 milyar 999 milyon 999 bin 985 lira verdi.

İhaleye 133 milyar 830 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 18 olurken, bileşik faiz ise yüzde 19,68 seviyesinde gerçekleşti.