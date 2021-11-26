AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 ve 3 Aralık vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 49 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira ve 69 milyar 999 milyon 999 bin 962 lira verdi.

İhalelere 311 milyar 350 milyon liralık teklif geldi.

İhalelerde basit faiz yüzde 15, bileşik faiz ise 1 Aralık vadelide yüzde 16,17, 3 Aralık vadelide yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.