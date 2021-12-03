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Haberler Para Bankacılık TCMB'den piyasaya 64 milyar TL

TCMB'den yeni repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 10 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 63 milyar 999 milyon 999 bin 970 lira verdi

03.12.2021 - 13:25 | Güncelleme: ABONE OL
TCMB'den piyasaya 64 milyar TL
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 10 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 63 milyar 999 milyon 999 bin 970 lira verdi.

İhaleye 163 milyar 255 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.

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