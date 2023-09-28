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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB'den iki yeni faaliyet izni  - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB'den iki yeni faaliyet izni 

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İşte Pay Ödeme Kuruluşu AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verirken, Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izni kapsamını genişletti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 10:03 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:04
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        TCMB'den iki yeni faaliyet izni
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        TCMB'nin İşte Pay Ödeme Kuruluşu AŞ'ye ödeme para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin vermesine dair kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

        Karara göre, verilen izin kapsamında İşte Pay Ödeme Kuruluşu AŞ ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlandırılarak, ödeme hizmetleri sunmak üzere ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

        Öte yandan, TCMB, Papara Elektronik Para AŞ'nin ödeme hizmetleri sunmak ve elektronik para ihraç etmek üzere faaliyet izin kapsamını genişletti.

        Söz konusu karar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

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