TCMB'den iki repo ihalesi

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 21 ve 23 Aralık vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 89 milyar 999 milyon 999 bin 961 lira ve 22 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.

İhalelere 275 milyar 580 milyon liralık teklif geldi.

İhalelerde basit faiz yüzde 15, bileşik faiz ise 21 Aralık vadelide yüzde 16,16, 23 Aralık vadelide yüzde 16,15 seviyesinde gerçekleşti.