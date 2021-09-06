TCMB'den gıda fiyatları vurgusu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda yüzde 19.25 ile politika faizi olan yüzde 19'un üzerine çıkan enflasyonda gıda fiyatlarındaki artış eğiliminin belirleyici olduğu ifade edildi. Gıda enflasyonunda taze meyve ve sebze fiyatlarının belirgin etkisi olduğu kaydedildi.

Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları Ağustos ayında yüzde 3,18 oranında artarken, grup yıllık enflasyonu 4,08 puan

yükselip yüzde 29 oldu. Bu gelişmede hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda gruplarının etkisi hissedilirken, işlenmemiş gıda grubunun katkısı oldukça belirginleşti. İşlenmemiş gıda grubunda mevsimsellikten arındırılmış veriler taze meyve ve sebze fiyatlarında aylık bazda güçlü bir artışa işaret ederken, grup yıllık enflasyonu yüzde 40,38’e ulaştı.

Bununla birlikte, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlamaya dikkat çekilen TCMB raporunda "Türk lirasında yakın dönemdeki görünüm ve otomobillerdeki ÖTV matrah artırımı düzenlemesine bağlı olarak dayanıklı tüketim malı fiyatları ılımlı bir seyir izlemiş, bu gelişmenin yansıması ile temel mallarda yıllık enflasyon gerilemiştir. " denildi.

Temel mal yıllık enflasyonu Ağustos ayında 0,94 puan gerileyerek yüzde 20,28 olurken bu dönemde yıllık enflasyon dayanıklı mal ile giyim ve ayakkabı grubunda gerilerken, diğer temel mallarda arttı. Dayanıklı tüketim malı fiyatları Ağustos ayında yüzde 1,02 oranında gerilemiş, bu gelişmede ÖTV matrahlarındaki düzenleme kaynaklı düşüş gösteren otomobil fiyatları (yüzde 2,99) belirleyici oldu.

Raporda, hizmet yıllık enflasyonunun ise lokanta-otel grubunun öncülüğünde sınırlı bir oranda yükseldiği kaydedildi. Enerji fiyatlarıyla ilgili ise "Türk lirasındaki kısmi değerlenmeye karşın, üretici fiyatlarındaki aylık artış eğilimi ara malları ile elektrik ve doğalgaz gibi enerji kalemlerindeki gelişmelere bağlı olarak devam etmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.