Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 30 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.

İhaleye 17 milyar liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.