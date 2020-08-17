Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına yenisini ekledi. TCMB,10 milyar lira tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenledi.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, repo ihalesinin vadesi 16 Eylül 2020 olarak belirlendi.