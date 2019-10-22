Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) değerleme hesabında bulunan miktarın bütçede gelir hesabına aktarılması üzerinde bir değerlendirme yaptığını söyleyen konuya yakın bir kaynak, bunun ihtiyat akçesine benzer bir düzenleme olabileceğini ve nihai karar verilmesi durumunda 100 milyar TL'ye yakın kaynağın gelecek yıl Hazine'ye aktarılabileceğini söyledi. Bloomberg'de yer alan bir haberde "TCMB yetkililerinin bankanın değerleme hesabında bulunan miktarın gelir hesabına aktarılmasını konuştuğu öğrenildi" denildi.

100 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Reuters'ın sorusunu yanıtlayan konuya yakın kaynak, "Ekonomi yönetimi tarafından değerleme hesabına yönelik çalışma ve değerlendirme birkaç aydır yapılıyor. Uygulamaya nihai karar verilirse yaklaşık 100 milyar liraya yakın bir kaynak gelecek

yıl Hazine tarafından kullanılabilecek" dedi. Aynı kaynak, "Şu anda gelecek tutarın tam olarak ne kadar olduğunu söylemek zor ama yaklaşık olarak öngörülen tutar bu seviyede bulunuyor, bu düzenleme için yasal düzenleme gerekiyor.

daha önce yapılan ihtiyat akçesi düzenlemesine benzer bir uygulama söz konusu olabilir. Bu konuda nihai karar henüz

verilmedi" dedi.

DEĞERLEME FARKI KAR PAYI OLARAK YANSITILABİLECEK

Bloomberg haberinde, "Bu yönde bir karar alınması durumunda, TCMB'nin, liranın yabancı paralar karşısındaki değerinin ve

uluslararası piyasalarda altın fiyatlarının değişmesi sonucu aleyhte ve lehte oluşan değerleme farklarını Hazine'ye kar payı

olarak yansıtmasının önü açılmış olacak" ifadesi yer aldı.

Konu ile ilgili olarak Merkez Bankası yorum yapmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı habere ilişkin şu an yorum gerektirecek bir

durum olmadığını belirtti.