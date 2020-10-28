TCMB: Büyüme görünümü önemli ölçüde iyileşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı özetlTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı özetlni yayımladı.
İktisadi faaliyetteki toparlanmanın sürdüğü belirtilen özette, sanayi üretim endeksinin Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak salgın öncesi seviyesini aştığı ve yüksek frekanslı verilerin, toparlanmanın Eylül ve Ekim aylarında da sürdüğüne işaret ettiği kaydedildi.
Özette, "İktisadi faaliyet, finansman koşullarına duyarlı sektörler öncülüğünde geniş bir sektörel yayılımla artışını sürdürürken, turizm ve bağlantılı sektörlerde görece zayıf seyir korunmaktadır. Güçlü kredi ivmesiyle yurt içi talepte gözlenen hızlı toparlanmanın dış denge ve enflasyon görünümüne olumsuz yansımalarını sınırlamak amacıyla Ağustos ayından itibaren likidite yönetimi kapsamında sıkılaştırma adımları atılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir. Önümüzdeki dönemde salgın dönemine özgü destekleyici politikalardaki dengelenmeyle yurt içi talebin hız kesmesi beklenmekle birlikte yıl geneline ilişkin büyüme görünümü önemli ölçüde iyileşmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Enflasyon gelişmeleriyle ilgili temel mal ve gıda gruplarında yıllık enflasyonun yükselirken, hizmet ve enerji gruplarında gerilediği belirtilirken "Temel mal grubunda, son aylarda belirgin fiyat artışları gerçekleşen dayanıklı mallar öne çıkarken, giyim ve ayakkabı grubunda fiyatlar, mevsimsel ortalamalara kıyasla zayıf bir seyir izlemiştir." denildi.
Eylül ayında uluslararası petrol fiyatlarının gerilediği ancak döviz kurundaki değer kaybının grup enflasyonunda daha olumlu bir görünümü sınırladığı belirtildi.
Banka'nın özetinde "Çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları artmış, eğilimleri bir miktar zayıflamakla birlikte yüksek seviyelerini korumuştur." ifadeleri kullanıldı.
Toplantı özetlerinde "Finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte kredi büyümesinde gözlenen yavaşlamanın yanı sıra ağırlıklı ortalama fonlama maliyetindeki artış eğiliminin önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi enflasyon görünümünü olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.
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