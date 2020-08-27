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TCMB, Jackson Hole sempozyumuna Başkan Murat Uysal'ın da katılacağını duyurdu. Her yıl Ağustos ayı sonunda Wyoming'de Kansas City Fed tarafından düzenlenen sempozyum, önemli mesajlar verildiği ve majör politika değişikliklerinin duyurulmasına sahne olabildiği için merkez bankacılar ve piyasalar için önemli etkinliklerin başında geliyor.

Koronavirüs nedeniyle bu yıl fiziksel değil online olarak yapılacak sempozyumda Fed Başkanı Powell'ın enflasyon üzerindeki konuşması ve olası bir politika değişikliğine işaret etme ihtimali nedeniyle merakla izleniyor.

Powell'ın yanı sıra bu yıl İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Philip Lane de bir konuşma yapacak.