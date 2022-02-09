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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle bir araya geldi.

TOBB Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayii Meclis Başkanı Şeref Fayat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TOBB Oda, Borsa ve Sektör Meclis Başkanları olarak, birlik Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun organize ettiği toplantıda Merkez Bankası Başkanımız Sayın Şahap Kavcıoğlu açıklamalarda bulunuyor." ifadelerini kullandı