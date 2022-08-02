Kavcıoğlu TOBB toplantısına katılacak

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, saat 14.00’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya birlik bünyesinde faaliyet gösteren 65 sektör meclisinin başkanları ve üyelerinin katılacak.

Toplantının açılış konuşmaları basına açık, sonraki kısımları ise kapalı olarak gerçekleştirilecek.

Geçen cuma İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısına katılan Kavcıoğlu ile İSO Başkanı Erdal Bahçıvan arasında 'stokçuluk' tartışması yaşanmıştı.

Toplantıda konuşan Kavcıoğlu, sanayiciyi kredi alıp stokçuluk yapmakla suçladı. İSO Başkanı Bahçıvan ise “Kendisini enflasyondan korumak isteyen sanayiciyi de o kapsama sokarsanız tehlikeli bir bakış açısına dönüşür” yanıtını verdi.

'UCUZ KREDİYLE DÖVİZ ALANLARIN LİSTESİ VAR'

Canlı yayınlanan İSO toplantısında Kavcıoğlu, yatırım kredilerinin dövize gittiğini belirterek, sanayicileri işaret etti. Eximbank’ın uzun süredir sıfır faizli kredi verdiğini kaydeden Kavcıoğlu, “Merkez Bankasını eleştirmek yerine gidin bu parayı kullanın. Kim kullanamazsa takipçisi olacağız. Kaynak var, vade uzatıldı, faiz düşürüldü. 1 trilyon verilmiş kaynak var ama herkes şikayet ediyor. Nerede bu para? Sanayici yatırım için verilen düşük faizli krediyle döviz alıyor. Enerji faturası 17.8 milyar dolardan 50 milyar dolara çıkarken, firmalar bu dönemde 55 milyar dolar bankacılık kesiminden kredi kullanarak döviz aldı. Kredilerin nereye gittiğine siz karar verin. Ucuz krediyle döviz alanların listesi var elimizde. Bunu yapmayın” diye konuştu.