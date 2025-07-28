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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB Başkanı Karahan, iş dünyasının temsilcileriyle buluşacak - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB Başkanı Karahan, iş dünyasının temsilcileriyle buluşacak

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında bugün Kayseri'de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 08:28 Güncelleme: 28.07.2025 - 08:28
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        TCMB Başkanı Karahan, iş dünyasının temsilcileriyle buluşacak
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        Bu yıl başlattığı Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında daha önce Eskişehir, Uşak ve Denizli'yi ziyaret eden Karahan, Kayseri'de bugün iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.

        TCMB Başkanı Karahan, "Merkez Bankası bünyesinde reel sektörle düzenli olarak bire bir görüşmeler yapan bir ekibimiz var. Bu ekiplerimiz, Türkiye genelinde 3 bine yakın firmayla görüşmeler yaptılar. 2025 yılında bu iletişimi Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları'yla bir adım ileri taşımaya karar verdik. Yıl içinde birçok şehri ziyaret ederek sanayi, ticaret ve esnaf odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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