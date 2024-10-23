TCMB Başkanı Karahan: Daha hızlı veya kırılgan iyileşme yerine sürdürülebilir iyileşme tercih edilmeli

Bloomberg tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Global Düzenleyici Forumu"nda finansal sistemin geleceği ve değişen dünyadaki zorluklar ele alındı.

New York’ta gerçekleştirilen etkinlikte finans, iş dünyası ve politika alanlarından küresel liderler bir araya gelirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da konuşmacılar arasında yer aldı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre; "Yeni finansal riskler: Bilinmeyen bilinmeyenlere hazırlık" panelinde konuşan Fatih Karahan, bilginin yayılma hızının önemine dikkat çekti ve şöyle devam etti:

"Bilginin şu anda yayılma hızı, 5-10 yıl öncesine göre çok farklı ve bunun önemli sonuçları var. Elbette, piyasa verimliliği açısından harika bir şey, ama aynı zamanda çok fazla amplifikasyona da yol açıyor. Artık çok daha fazla oynaklık var ve bunun piyasadaki temellerle daha az, belki de duygularla daha fazla ilgisi var. Bu da finansal piyasalarda daha az verimli sonuçlara ve çok daha fazla oynaklığa neden oluyor.

REKLAM

Bu, başa çıkması zor bir durum çünkü önleyebileceğimiz somut bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu nedenle, politika yapıcılar ve merkez bankacıları olarak, fark yaratan şeyin güvenilir kurumlara sahip olmak olduğunu düşünüyorum.