500 TL'lik banknot mu geliyor? TCMB Başkanı Karahan'dan açıklama geldi
Özellikle çeşitli sosyal medya platformlarında ve resmi olmayan kanallarda görsellerin paylaşılmasıyla gündemde geniş yer bulan yeni banknot iddialarına TCMB Başkanı Karahan'dan yanıt geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, son dönemde sosyal medya ve resmi olmayan platformlarda dolaşan yeni banknot iddialarına yanıt verdi. Karahan, iddialarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 500 TL'lik banknot çıkacak mı, basılacak mı? İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...
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500 TL'LİK BANKNOT BASILACAK MI?
Başkan Fatih Karahan, ''Tedavüldeki küpür kompozisyonu değişimlerini takip ediyoruz. İhtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız.'' ifadelerine yer verdi.
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DOLAŞIMDAKİ BANKNOTLAR HANGİLERİ?
200 Türk Lirası
100 Türk Lirası
50 Türk Lirası
20 Türk Lirası
10 Türk Lirası
5 Türk Lirası
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