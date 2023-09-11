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        Haberler Ekonomi Para TCMB Başkanı Erkan TBB ile bir araya geldi - Para Haberleri

        TCMB Başkanı Erkan TBB ile bir araya geldi

        Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, OVP'nin açıklanmasının ardından Türkiye Bankalar Birliği ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 09:38 Güncelleme: 11.09.2023 - 09:38
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        TCMB Başkanı Erkan TBB ile bir araya geldi
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        Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, 2024 - 2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’ın (OVP) açıklanması üzerine 8 Eylül 2023 tarihinde bir araya geldi.

        TBB'den yapılan açıklamaya göre toplantıda, OVP çerçevesinde, bankacılık sisteminde Türk Lirası’nın ağırlığının artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşüldü.

        TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, toplantının yapıcı ve çok yararlı geçtiğini belirtti. TCMB Başkanı Erkan ise, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde Türk Lirası cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalardaki kararlılıklarını vurguladı.

        TCMB Başkanı Erkan ve TBB Başkanı Çakar, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün görüş birliğinde olmasından dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler.

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