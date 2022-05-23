HABERTURK.COM

TCMB mayıs ayı piyasa katılımcıları anketimi yayımladı. Ankete göre katılımcılar yıl sonunda enflasyonun yüzde 57,92 seviyesine çıkmasını bekliyor. Önceki ankette beklenti yüzde 46,44'tü.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL kuru 16,85 seviyesinden 17,57'ye çıktı.

Piyasa faiz beklentisi yüzde 14 ile sabit kalırken GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 4 oldu.