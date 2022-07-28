Altın alımında zirvede

Dünya Altın Konseyi, ikinci çeyrek Küresel Altın Talebi Trendleri raporunu yayımladı. Buna göre küresel altın talebi 2022'nin ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşerek 948 tona geriledi.
Ancak yılın ilk 6 ayında talep geçen yıla oranla yüzde 12 artarak 2 bin 189 tona ulaştı. Raporda ikinci çeyrekte altının ons fiyatında yaşanan düşüşün talep daralmasına etkili olduğunu belirtti.
Dünya genelinde merkez bankalarının altın rezervlerinde ise ikinci çeyrekte net 180 tonluk artış yaşandı. Böylece 2022'nin ilk 6 ayında resmi altın rezervleri 270 ton artmış oldu. Altın Konseyi verilerine göre 6 aylık dönemde en çok altın alımı yapan merkez bankası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) oldu.
MISIR İKİNCİ SIRADA
TCMB yılın ilk 6 ayında altın rezervlerini 63 ton artırdı. TCMB'yi 44 tonluk alım ile Mısır ve 34 tonluk alım ile Irak merkez bankaları takip etti. Hindistan ise bu dönemde rezervlerini 15 ton artırdı. İrlanda ve Ekvador da 3'er tonluk net alımlara imza attı.
2022'nin ilk 6 ayında altın rezervini en fazla artıran ve azaltan ülkeler:
Buna karşılık Kazakistan 18 tonluk net satışla altın rezervlerini ilk yarıda en çok azaltan ülke oldu. Filipinler 6 ton, Almanya 4 ton Mozambik 3 ton, Moğolistan 3 ton ve Polonya 2 tonluk satış gerçekleştirdi.
REZERV 457 TONU AŞTI
Son alımlarla beraber TCMB, 457.7 ton altınla dünyanın (IMF dahil) en büyük 13. resmi rezervine sahip oldu. Haziran itibarıyla ABD 8.133 tonla bu alandaki liderliğini sürdürürken, Almanya 3.335 tonla ikinci sırada yer aldı.
Haziran 2022 itibarıyla dünyanın en büyük 20 resmi altın rezervi:
Altın Konseyi verilerine göre altının TCMB'nin brüt rezervi içindeki payı yüzde 31.9 oldu. TCMB'nin son açıkladığı verilere göre 8 Temmuz haftasında 6.1 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta net rezerv 7.5 milyar dolar olarak açıklanmıştı.
TCMB'nin brüt rezervleri ise aynı hafta itibarıyla 100.9 milyar dolardan 98.7 milyar dolara düştü TCMB'nin swap hariç net rezervi 8 Temmuz haftasında eksi 54.8 milyar dolar oldu.
ARTIŞ VAR AMA TALEP ZAYIF
Dünya Altın Konseyi raporunda bunun yanında Türkiye'de yatırım amaçlı altın külçe ve para talebinin ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 132 artışla 9.5 tona ulaştığı bildirildi. Ancak bu yükselişin geçen yılki olağandışı düşüş nedeniyle fazla görüldüğüne dikkat çekildi. Altın külçe ve para talebinin 5 yıllık ortalamanın yüzde 42 altında olduğu bilgisi verildi.
Altın Konseyi artan enflasyon ve TL'deki değer kaybının yatırımcının harcanabilir parasında düşüşe neden olduğunu ve bu yüzden talebin zayıf seyrettiğini belirtti.
Türkiye'de altın para ve külçe talebi ortalamanın altında seyrediyor:
TAKI SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ
Bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'de altın takı satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düşerek 7 tona geriledi. Buna karşılık 22 ayar altın takılara talep ise güçlü kaldı.
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