TCMB, 5. müdahalenin büyüklüğünü açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 17 Aralık'ta piyasaya doğrudan 2.12 milyar dolarlık Döviz sattığını açıklarken, beş müdahalenin büyüklüğü 7.28 milyar dolara ulaştı.

TCMB 1 Aralık'taki ilk döviz müdahalesinde 844 milyon dolar, ikinci müdahalesinde 504 milyon dolar, üçüncü müdahalesinde 687 milyon dolar, dördüncü müdahalesinde ise 3,12 milyar dolarlık döviz satmıştı.

TCMB 1 Aralık'ta Ocak 2014'ten sonra ilk kez döviz satarak kura müdahale etmeye başlamıştı.