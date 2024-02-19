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        Haberler Gündem TCDD işçi alımı yapıyor! Kamu personeli alımı ilanı şartları ve başvuru tarihi

        TCDD işçi alımı yapıyor! Sürekli işçi alımı şartları ve başvuru tarihi

        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 95 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Başvuruları 19 Şubat itibarıyla başlayan ilanın detayları araştırılıyor. Bununla beraber Turgut Özal Üniversitesi, İçişleri Bakanlığı, Aksaray Üniversitesi de yakın zamanda çok sayıda personel alımı gerçekleştirecek. İşte, kamu personel alımı başvuru şartları ve tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 10:31 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:31
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        • 1

          Kamunun bazı kuruluşlarına yeni personel alımları gerçekleştiriliyor. TCDD, Turgut Özal Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi personel alımı başvuruları bugün başladı. İlerleyen günlerde de İçişleri Bakanlığı personel alımı gerçekleştirecek. İşte, kamu personeli alımı ilanı şartları ve başvuru tarihleri...

        • 2

          TCDD 95 İŞÇİ ALIMI YAPIYOR

          TCDD belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 12 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 69 makine bakımcı ve 14 makine teknisyeni - motor ve makine (motor tamircisi) olmak üzere 95 işçi alımı yapacak. İş gücü talepleri KPSS şartı aranmaksızın 19 Şubat 2024-23 Şubat 2024 tarihleri arasında ülke düzeyinde çalışma adresine göre İŞKUR’da yayımlanacak.

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        • 3

          TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 54 PERSONEL ALIYOR

          Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 54 sözleşmeli personel alacak. İlgili KPSS puanı ile alım yapılacak pozisyona başvurular 19 Şubat 2024 ile 4 Mart 2024 tarihleri arasında üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılarak alınacak.

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        • 4

          AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR

          Aksaray Üniversitesi'ne 10 sözleşmeli personel alacak. İlgili KPSS puanı ile alım yapılacak pozisyona başvurular 19 Şubat 2024 ile 5 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak.

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        • 5

          İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 11 PERSONEL ALIMI YAPACAK

          İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 11 (on bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak. Adaylar; başvurularını 28 Şubat 2024-05 Mart 2024 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edecek.

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        • 6
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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