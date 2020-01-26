İHA

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personellerinin konaklaması için Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.’ye ait Sakarya’da bulunan fabrikada üretilen ve içerisinde çamaşır makinesi, ısıtıcı, duş, klima, jenaratör, oturma odası ve 4 bağımsız oda bulunan 10 personel konaklama vagonu, depremde evini kaybeden vatandaşların geçici olarak yaşayabilmesi için Elazığ’a gönderilmek üzere Adapazarı'ndan yola çıktı.

Deprem bölgesine gönderilen konaklama vagonlarının içerisinde mutfak ve iklimlendirme sistemlerinin ve gerekirse soba ile ısınmanın sağlanabileceği altyapıda bulunduğu belirtildi.

Sakarya’daki TÜVASAŞ Fabrikasında üretilen vagonlardan aynı özelliklere sahip 20 adedinin daha hazır olduğu ve ihtiyaç halinde hızlıca bölgeye gönderilmek için hazır beklediği belirtildi. Yola çıkan 10 vagonda yaklaşık 200 kişinin konaklaması bekleniyor.