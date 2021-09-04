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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yönetiminde üst düzey değişiklik yaşandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname ile, TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alındı.

Uygun'un yerine TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Abdülkerim Murat Atik'in atandığı açıklandı.

Resmi Gazete'de yer alan açıklamada, "233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6'ıncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamenin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Abdülkerim Murat Atik atanmıştır" ifadeleri yer aldı.