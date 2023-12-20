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        Haberler Gündem TCDD 199 işçi alımı yapıyor! 2023 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları sürekli işçi alımı başvuru tarihi, şartları ve başvuru detayları

        TCDD 199 işçi alımı yapıyor! Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işçi alımı başvuru tarihi ve şartları

        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. TCDD bünyesine; makinist işçi pozisyonuna toplamda 199 işçi alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda "TCDD işçi alımı şartları neler, başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?" soruları gündeme geldi. İşte, Devlet Demiryolları işçi alımı başvuru detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 09:21 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:21
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        • 1

          Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 195 önlisans, 4 lisans mezunu olmak üzere toplamda 199 sürekli işçi alımı yapacak. İlana başvuracakların Tren Makinisti kursuna katılmış olmaları ve Tren Makinisti Ehliyeti sahibi olmalarının zorunlu olacağı belirtildi. Ayrıca Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecekler. İşte, TCDD işçi alımı başvurusuna dair ayrıntılar...

        • 2

          TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar istenilen belgelerle birlikte 18-22 Aralık 2023 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen başvuracaklar. Postayla yapılan teslimler kabul edilmeyecektir.

        • 3

          TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

          1) 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

          2) 1 Adet Öğrenim Belgesi (Diploma Fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi)

          3) 1 Adet Askerlik Durum Belgesi (Terhis, Tecil veya Muaf olduğunu belirtir)

          4) TC Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak, Adli Sicil Kaydı bulunanların Adli Sicil Kaydı ile ilgili Mahkeme Kararı istenecektir.)

          5) www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayınlanacak İş Talep Bilgi Formu

          6) www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayınlanacak Başvuru Formu

          7) Tren Makinisti Ehliyeti

          8) KPSS sonuç belgesi

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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