TCDD 114 işçi alımı yapıyor! TCDD işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri
TCDD işçi alımı başvuru detayları paylaşıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 13 kaynakçı, 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni olmak üzere 114 işçi alımı yapılacak. TCDD işçi alımı şartları ile uygulama ve sözlü sınav tarihi www.tcdd.gov.tr adresinin duyurular bölümü üzerinden yayımlanıyor. İşte, TCDD işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri hakkında güncel bilgiler...
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 114 işçi alımı yapacağını duyurdu. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, TCDD işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri neler? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar haberimizin devamında...
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TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ
Alımlarda 13 kaynakçı için KPSS şartı bulunuyor. 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni-motor ve makine personeli için ise KPSS şartı aranmayacak. İş gücü taleplerine ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) 30 Ekim-3 Kasım döneminde yayımlanacak.
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TCDD 114 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK ŞEHİRLER
Alımı yapılacak işçiler Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, İzmir, Kocaeli, Malatya ve Sivas'ta görevlendirilecek.
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