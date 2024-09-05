Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 84 tren teşkil işçisi ve 25 istasyon operasyon işçisi olmak üzere toplamda 109 işçi alıyor. 2 Eylül'de başlayan başvurular 6 Eylül'de sona eriyor. Göreve kabul edilen adaylar, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Bitlis ve Malatya gibi farklı şehirlerde istihdam edilecek. İşte, TCDD 109 işçi alımı iş ilanı..