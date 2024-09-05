TCDD 109 işçi alımı başvuruları bitiyor! TCDD işçi alımı şartları nelerdir?
Geçtiğimiz günlerde TCDD, 84 tren teşkil işçisi ve 25 istasyon operasyon işçisi alımı yapacağını duyurmuştu. 2 Eylül'de başlayan başvuru süreci yarın sona eriyor. İlgilenen adayların evrak tesliminden sonra yapılacak sözlü sınavdan da geçmesi gerekiyor. İşte, TCDD 109 işçi alımı detayları, başvuru tarihleri ve şartları...
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 84 tren teşkil işçisi ve 25 istasyon operasyon işçisi olmak üzere toplamda 109 işçi alıyor. 2 Eylül'de başlayan başvurular 6 Eylül'de sona eriyor. Göreve kabul edilen adaylar, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Bitlis ve Malatya gibi farklı şehirlerde istihdam edilecek. İşte, TCDD 109 işçi alımı iş ilanı..
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TCDD 109 İŞÇİ ALIMI YAPIYOR!
TCDD Manisa, İstanbuıl, Zonguldak, Adıyaman ve Sivas gibi farklı şehirlerde görevlendirilmek üzere 84 tren teşkil işçisi ve 25 istasyon operasyon işçisi alıyor.
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TCDD 109 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
İlgilenenlerin 2 Eylül ile 6 Eylül 2024 tarihleri arasında başvurularını tamamlaması gerekiyor. İlk adımdan sonra seçilen adaylar için bir de sözlü sınav tarihi ilan edilecek.
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TCDD 109 İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV PUANI NASIL HESAPLANACAK?
Sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince adayların; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-yetenek-stres ve problem çözme 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden değerlendirilecek. Final puanını; yüzde 60'ı sözlü sınav, yüzde 40'ını ise KPSS puanı belirleyecek.